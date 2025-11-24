Конфликт набирает обороты: как ЕС готовится противостоять Китаю

Еврокомиссия намерена усилить контроль над иностранными инвестициями, особенно из Китая, чтобы предотвратить их использование европейского рынка без создания рабочих мест и обмена технологиями. Об этом сообщает The Financial Times.

Подчеркивается, что новые нормы, обсуждаемые в рамках пакета законодательных инициатив, направлены на поддержку уязвимых отраслей промышленности и стимулирование экономического роста.

Авторы пишут, что увеличение китайских инвестиций в Европу, спровоцированное тарифными мерами со стороны США, оказывает давление на местные отрасли. Как сообщил Стефан Сежурне, комиссар ЕС по промышленности, новые критерии будут гарантировать, что инвестиции будут способствовать всей европейской производственно-сбытовой цепочке. Эти критерии включают требования к найму местных работников и передачи технологий.

Прямые иностранные инвестиции из Китая в ЕС увеличились на 80% до 9,4 млрд евро в 2024 году. Китайская компания CATL, известная производством аккумуляторов, открыла завод в Германии и планирует аналогичные предприятия в Венгрии и Испании. Эти действия вызывают опасения относительно передачи технологий, пишут авторы.

Испанский представитель правительства высказался в поддержку ужесточения правил, подчеркнув их значимость для экономической стабильности и устойчивости Европы. Эти нововведения также затронут японские и южнокорейские компании. Презентация плана состоится 10 декабря.