В Европе отбор газа из ПХГ достиг рекорда для этого периода

Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) рекордный объем газа для ноября, в результате чего запасы опустились ниже 80 %. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как сообщает ТАСС, отбор газа рекордными темпами происходит из-за похолодания в европейских странах.

По состоянию на 21 ноября показатель отбора достиг 666 млн кубометров. Это третье максимальное значение для ноября за всю историю после рекордных показателей 29 и 30 ноября 2016 года.

В прошлом сезоне отбора газа из ПХГ Европы, завершившемся 28 марта 2025 года, в них оставалось всего 33,57 % запасов.

В настоящее время европейские подземные хранилища заполнены на 79,1 % (это примерно на 10 процентных пунктов меньше среднего показателя на аналогичную дату за последние пять лет) против 88,3 % в ноябре 2024 года.

Еврокомиссия требует, чтобы ПХГ были заполнены на 90 % в период с 1 октября по 1 декабря.

В начале сентября 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что подготовка к зиме в Европе фактически сорвана.