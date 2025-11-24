Экономический прогноз на неделю

Российский рынок завершил минувшую неделю значительным ростом: индексы Мосбиржи и РТС подскочили на 5,8% и 6,2% соответственно. Эти показатели достигли максимальных значений с середины октября и приблизились к уровням сопротивления 2690 пунктов для Мосбиржи и 1055 пунктов для РТС. Аналитики дали экономический прогноз на текущую неделю.

Что ожидается на рынках на текущей неделе

Российский фондовый рынок на следующей неделе останется зависимым от геополитики, передает «Велес Капитал».

Стабильность выше уровня в 2700 пунктов может привести к отскоку Индекса Мосбиржи к 3014 пунктам, но геополитические риски могут вызвать коррекцию к 2550-2600 пунктам, отмечают эксперты.

Рубль укрепляется, достигнув 10,90 руб./долл., 78 руб./евро и 90,50 руб./юань. По мнению аналитиков, стабилизация валют может ускорить рост рубля до 10,80, 74 и 86,50 соответственно. Поддерживающим фактором выступают высокие ставки и ограниченный импорт.

Нефть Brent не восстановила рост, опустившись ниже 66,78. Как сообщается, мирный план по Украине может ослабить санкции, что негативно скажется на ценах. Перебои с поставками поддержат цены. Укрепление доллара давит на золото, которое пытается удержаться выше 4000.

На зарубежных рынках настроения ухудшились. Аналитики полагают, что индексы S&P 500 и Euro Stoxx 50 могут упасть до 6200 и 5150. Фиксация прибыли в IT-секторе и шатдаун в США усиливают нисходящее давление. Индекс доллара США растет, приближаясь к 100.

Ключевые события для инвесторов на этой неделе

Как пишут «Известия» со ссылкой на «Финам», на текущей неделе прогресс в реализации мирного плана и изменения в санкционной политике будут оказывать значительное влияние на фондовый рынок. Позитивные новости могут способствовать росту, тогда как неблагоприятные события могут привести к повторному тестированию годовых минимумов.

Сообщается, что 24 ноября компания «Самолет» представит операционные результаты за первые десять месяцев. 25 ноября «Озон Фармацевтика», «Циан» и Whoosh обнародуют отчеты за третий квартал, а «Газпром» проведет совещание совета директоров, где обсудят масштабные инвестиционные проекты. 26 ноября Мосбиржа и «Диасофт» опубликуют финансовую отчетность по международным стандартам. 27 ноября «Астра», «РусГидро», «Сегежа Групп» и АФК «Система» раскроют результаты за третий квартал. 28 ноября «ЭсЭфАй» опубликует отчет по международным стандартам финансовой отчетности, а «Акрон» примет решение о выплате дивидендов.

Что будет с курсом рубля на неделе

Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая, заявила «Финансам Mail», что геополитическая ситуация существенно повлияла на валютный рынок. Подчеркивается, что ожидания мирного разрешения конфликта на Украине способствовали укреплению рубля. Эксперт подчеркнула, что рубль поддерживается высокими процентными ставками. Макроэкономические данные неоднозначны, что ограничивает возможность снижения ключевой ставки, указала эксперт.

По данным Банка России, инфляция в октябре выросла до 7,1%, но осталась в диапазоне 4-6%. В ноябре рост потребительских цен замедлился до 2%. ЦБ РФ, вероятно, будет снижать ставку осторожно, по 50 б.п.

На следующей неделе позитивные геополитические настроения и подготовка к налоговому периоду поддержат рубль. Курс доллара может быть в интервале 78-82 рублей, юаня — 11,0-11,5 рубля, полагает специалист.