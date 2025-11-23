Доля России на глобальном газовом рынке может упасть в 2,5 раза

Европа уверена, что своими санкциями нанесла серьезный урон российскому сырьевому сектору. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), доля нашей страны на глобальном газовом рынке спустя десятилетие рискует снизиться с некогда внушительных 25% до незначительных 10%, а прибыль от экспорта «голубого топлива» упадет в четыре раза.

России по силам опровергнуть выводы западных экспертов за счет диверсификации поставок углеводородов. Однако для покорения перспективного и политически лояльного азиатского рынка отечественным компаниям придется разобраться в тонкостях восточного топливного базара.

Недружественный прогноз

Несмотря на рост поставок газа в азиатском направлении, Москва не сможет компенсировать потерянные объемы экспорта сетевого «голубого топлива» в страны Евросоюза, отмечают в своем докладе аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). По их мнению, Россия, которая еще в 2021 году закрывала около четверти глобального рынка газа, более не приблизится к прежним результатам, а, напротив, сократит к 2035 году свою долю до 10%. Производственные провалы повлекут за собой финансовые проблемы. Ежегодные доходы России от продажи «голубого топлива» рухнут, по расчетам МЭА , с $120 млрд в 2010-х до менее $30 млрд в 2030-е годы. При том, что газодобыча в нашей стране останется в районе 680 млрд кубметров, что соответствует нынешнему уровню, поставки на мировые торговые площадки не будут превышать 160 млрд «кубов». Например, экспорт в Китай продолжит находиться в пределах 50 млрд кубометров.

«Данный прогноз стоит рассматривать как негативную оценку западных экспертов перспектив российской газовой отрасли, - отмечает экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. – Между тем, в 2025 году должен заработать на плановых значениях трубопровод «Сила Сибири - 1' мощностью 38 млрд «кубов». В сентябре этого года в ходе визита Владимира Путина в Поднебесную был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода «Сила Сибири – 2» , который увеличит продажи газа в Китай еще на 50 млрд кубометров в год. Своими прогнозами аналитики МЭА фактически намекнули, что не верят в двукратное увеличение отгрузок нашего газа в КНР, то есть не верят, что линии второго российско-китайского газотранспортного коридора будут запущены в эксплуатацию в ближайшее время».

Тем самым, полагает эксперт, Запад старается заранее разочаровать крупных потребителей углеводородов в способности России оперативно и обоюдно рентабельно произвести «газовый разворот», отказавшись от европейских потребителей и взяв курс на покорение относительно нового для себя и азиатского энергетического рынка.

Как полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, стратегия государств Старого Света выглядит вполне логичной. На бумаге и частично на практике Европа уже построила новую конфигурацию обеспечения собственного энергобаланса, снизив в своей системе потребления газовую составляющую. В сценарии озвученной европейской топливной политики внутренний спрос на газ к 2035 году уменьшится примерно на 10% благодаря повышению энергоэффективности и росту выработки и доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На этом фоне Европа сможет прожить без возвращения российских трубопроводных поставок. Тем более, что борьба за независимые от наземных и привязанных к одному географическому отрезку транспортные маршруты «голубого топлива», особенно в секторе сжиженного природного газа будет только усиливаться.

«К 2030 году в мире запускается гигантская волна новых СПГ-мощностей - порядка 300 млрд кубометров ежегодно, то есть плюс около 50% к текущему предложению. Лидерами такого энергетического вызова выступают США и Катар. Ускоряемый этими странами производственный темп создает избыток предложения и давит на цены, а значит на маржу всех экспортеров, особенно тех, кто ограничен санкциями и логистикой», - объясняет Чернов.

За примерами не приходится долго ходить. В августе одному из крупнейших отечественных производителей СПГ пришлось снизить стоимость своего сырья на 30-40%, чтобы подтолкнуть покупателей из Китая к приобретению энергоносителей с разработанных и готовых к промышленной эксплуатации проектов вблизи российской арктической зоны. На других условиях китайские коммерсанты отказывались заключать контракты.

«В нынешних реалиях российские газовики вынуждены прощупывать и оценивать свое состояние в мировой энергетической центрифуге, - рассуждает Лобода. - Точность цифр в 10% и $28 млрд выглядит лицемерием. Тем не менее, Европа целенаправленно давит на слабое место стратегической задачи России. Перенаправить 150-160 млрд кубометров ежегодных европейских потоков в Азию физически невозможно. Даже если оба маршрута «Силы Сибири» заработают на полную мощность к середине 2030-х годов, суммарный прирост сетевых поставок в Китай компенсирует лишь треть объемов российского газа, ранее распространяемого по всей Европе».

Восточная специфика

С одной стороны, в прогрессирующих темпах экспансии отечественных сырьевых экспортеров на азиатские рынки никто не сомневается. В сентябре Россия обновила рекорд поставок сжиженного газа в Китай. За месяц отгрузки СПГ составили почти 1,3 млн тонн. Предыдущий пик пришелся на июль 2023 года, когда покупатели Поднебесной приобрели у российских компаний около миллиона тонн таких энергоносителей.

С другой стороны, восточные импортеры чутко реагируют на ценообразование углеводородов. В первом полугодии 2025 года Китай в целом сократил импорт СПГ более чем на 20%.

«При высоких ценах на сжиженный газ Азия переходит на уголь, нефть или местную добычу углеводородов, - отмечает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудоа. - Крупнейшие потребители Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай и Индия, продолжат наращивать внешние закупки газа, но приложат все возможные усилия для поддержки национальной добычи сырья».

По оценке Оксфордского института энергетических исследований OIES, в будущем Пекин нацелен на обеспечение 50-60% внутренних требований собственным газом, поэтому рост китайского спроса не равен росту импорта. Кроме того, Китай обладает широким портфелем трубных поставок из Центральной Азии и других добывающих держав, поэтому России предстоит выдерживать жесткую конкуренцию за укрепление своего положения на восточных торговых площадках.

Завоевывая азиатский топливный рынок, Россия пока ограничивает пространство для маневра, главным образом ориентируясь на Китай.

«Это своего рода асимметрия, - утверждает Владимир Чернов, - Пекин будет настаивать на максимально выгодных для себя ценовых условиях поставок. По трубопроводной системе «Силы Сибири» у России отсутствуют альтернативы для изменения сбытовой карты. В процессе поиска более устойчивого положения на восточном энергетическом секторе нашей стране придется проделать целый набор прагматичных шагов».

Каких именно? Во-первых, по мннию эксперта, ускорить импортозамещение в СПГ-технологиях и построить собственный флот газовозов. Это займет длительное время и потребует колоссальных инвестиций, однако без таких вложений российские арктические проекты продолжат оставаться в зависимости от внешних рычагов, в том числе санкционного давления. Во-вторых, необходимо диверсифицировать поставки в Азию, фиксируя свое внимание не только на Китае или Индии, но и на Пакистане, Бангладеш, Вьетнаме и Филиппинах. Газотранспортная инфраструктура в этих странах также постепенно расширяется. МЭА не скрывает, что они выступят главным драйвером роста потребления энергоресурсов до 2030 года. В-третьих, Москве предстоит научиться гибко играть ценами. В мире уже сейчас наблюдается избыток сжиженного газа. Повысить конкурентоспособность наша страна сможет за счет предложения надежных и удобных контрактов, низкой себестоимости ресурсной базы и доступной логистики, в частности по Севморпути в летнее время.