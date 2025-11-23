В Германии признали необходимость покупать и дальше российский газ

Действующие контракты препятствуют Германии прекратить импорт российского сжиженного природного газа без общеевропейского решения.

© РИА "ФедералПресс"

Об этом рассказал руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

«Если бы SEFE расторгла эти контракты, она все равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова», – отметил Мюллер в публикации немецкого издания Funke.

Глава Федерального сетевого агентства Германии подчеркнул, что компания SEFE, являющаяся ключевым оператором в поставках СПГ для страны, связана действующими договорными обязательствами. Эти контракты, по его словам, не позволяют Берлину в одностороннем порядке прекратить импорт без принятия соответствующего решения на уровне Европейского союза.

Мюллер уточнил, что финансовые обязательства SEFE остаются в силе, даже если фактические поставки российского СПГ не будут осуществлены. Компания обязана оплачивать энергоресурс вне зависимости от его физического получения. Возможность ограничения импорта российского сжиженного природного газа появится только при формировании единого европейского санкционного режима. Для этого необходимо решение всех стран Евросоюза, направленное на создание общих мер воздействия в отношении данного вида топлива.

Эксперт подчеркнул сложность ситуации, в которой оказалась Германия, будучи связанной долгосрочными контрактами, которые фактически обязывают ее поддерживать текущий объем закупок российского СПГ до выработки общеевропейской позиции.

Напомним, что отказ Турции от закупок российского газа в среднесрочной перспективе представляется малореалистичным, однако Анкара активно работает над снижением зависимости от одного поставщика.