Россия сохранила пятое место в мире по запасам золота

В сентябре 2025 года мировые центральные банки продолжили наращивание золотых резервов, осуществив чистые закупки на 39 тонн. Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), с января по сентябрь включительно объем приобретенного драгметалла достиг 200 тонн.

Крупнейшим покупателем в текущем году стал Национальный банк Польши, увеличивший резервы на 67 тонн. На второй позиции расположился Национальный банк Казахстана (+40 тонн), тройку лидеров замыкает Азербайджан с показателем 38 тонн, пишет РБК.

Российская Федерация в этом периоде демонстрирует противоположную динамику. По сведениям WGC, в январе Банк России реализовал 3,1 тонны золота, а в августе повторил эту операцию с аналогичным объемом. Согласно отчетности ЦБ РФ, в сентябре было выкуплено обратно 3,1 тонны, однако в октябре снова произошла продажа 3,1 тонны. Таким образом, чистое сокращение золотого запаса за январь - октябрь составило 6,2 тонны.

На 1 ноября 2025 года объем золотых резервов России составляет 74,8 млн тройских унций (2 326,54 тонны). Несмотря на некоторое снижение в текущем году, страна сохраняет лидирующие позиции по запасам драгметалла, опережая таких крупных держателей, как Китай и Индия.

В долларовом выражении, при средней цене золота в 2025 году около $3 320 за унцию, стоимость российского золотого запаса оценивается в $248,3 млрд. В рублевом эквиваленте (при среднем курсе 84,5 рубля за доллар) ценность резервов достигает почти 21 трлн рублей.