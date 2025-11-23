Россия сократила поставки никеля в Китай

Объем российского экспорта никеля и изделий из него в Китай сократился в октябре до минимального показателя с марта 2023 года. Такие данные следуют из статистики китайской таможенной службы, проанализированной "РИА Новости".

Затраты Поднебесной на закупки российского никеля составили в отчетном периоде 17,3 миллиона долларов, что в 18 раз меньше показателей сентября и в 7 раз ниже результатов октября прошлого года. Основную часть поставок (96%) составил необработанный никель, остальное пришлось на различные виды металлического порошка.

Доля России в китайском импорте никеля резко снизилась: если в сентябре страна занимала второе место среди крупнейших поставщиков, обеспечивая пятую часть потребностей Китая, то по итогам октября этот показатель упал до 2%. Позиции в рейтинге поставщиков перераспределились: первую строку сохранила Индонезия, а Россию в тройке крупнейших экспортеров сменила французская Новая Каледония.