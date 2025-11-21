Нефть марки Brent продолжала падать в цене на протяжении трех сессий подряд, торгуясь около $63 за баррель. Стоимость West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже $59, сообщает Bloomberg.

Нефть снизилась в цене после того, как Владимир Зеленский согласился на мирный план США и России. Переговоры с Трампом ожидаются в ближайшее время. План включает уступку территорий и снятие санкций. Европейские дипломаты скептически относятся к сделке, учитывая давление на президента РФ Владимира Путина.

Подчеркивается, что Кремль пытается предотвратить санкции против «Роснефти» и «Лукойла», которые вступят в силу в пятницу, что может привести к проблемам с транспортировкой 48 млн баррелей нефти. Индийские НПЗ ищут альтернативы российской нефти, включая Reliance Industries Ltd., которая прекратит переработку российских сортов на заводе в Джамнагаре.

По словам экспертов, если санкции будут сняты, увеличатся поставки нефти на рынок, который и так имеет профицит. ОПЕК+ и другие производители увеличили добычу, что может привести к снижению цен на нефть в конце года, указывают специалисты.

Мирный план уменьшает геополитическую напряженность и снижает цены на нефть, но не меняет фундаментальных правил игры, отметил Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP в Чикаго. Пока не произойдут конкретные изменения, это лишь временная реакция, а не долгосрочный структурный сдвиг, полагает он.

