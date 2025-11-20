СМИ: Индия сократит закупки российской нефти

Индия завершает трехлетний период активных закупок российской нефти перед вступлением в силу санкций США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, последние супертанкеры с нефтью РФ покинули порты Черного моря около четырех недель назад и стремятся прибыть в Индию до 21 ноября, когда в силу вступят санкции США против компаний, которые ведут бизнес с российскими нефтяными компаниями. Предполагается, что созданные Нью-Дели в последнюю минуту запасы ознаменуют окончание трехлетнего периода закупок топлива у Москвы.

В частности, по мнению аналитика Kpler Мую Сюй, после пятницы произойдет «заметное сокращение поставок нефти РФ» в Индию.

Поставки российской нефти в Индию рухнули

Ранее сообщалось, что отгрузки российского топлива в Индию упали на 66% по сравнению с предыдущим месяцем из-за «логистической тактики». Так в период с 1 по 17 ноября поставки сырой нефти РФ в республику сократились до 672 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,88 миллионов баррелей в день в октябре.