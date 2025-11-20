Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 20 ноября снизился на 0,67%, до 2 628,31 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,41% - до уровня 1 025,58 пункта. Курс юаня снизился на 7 копеек, до 11,21 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня в основном умеренно корректировался вниз, что было вполне ожидаемо после взлета на 5,2% за два предыдущих дня и подхода к сопротивлению у 2 660 пунктов. На рынке ждут официальных заявлений и конкретики по поводу предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции производителя автомобилей "Соллерс" (+3,4%), возможно, на ожиданиях восстановления спроса на автомобильном рынке в России в 2026 году", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в минусе сегодня завершили торги акции "Фосагро" ( 1,65%), "Мосэнерго" ( 1,58%), "Сургутнефтегаза" ( 1,57%), "Алросы" ( 1,56%) и "Северстали" ( 1,20%).

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались бумаги "Мечела" (-2,2%) - скорее всего, после выхода неоднозначных операционных результатов компании по итогам девяти месяцев 2025 года.

Прогноз на 21 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 21 ноября - 2 550 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 79-81 рубль, юаня - 11,1-11,3 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в пятницу индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на пятницу - 78-80 рублей, 91-93 рубля и 10,9-11,3 рубля, соответственно.