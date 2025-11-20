Орбан предупредил об обвале евро из-за кражи российских активов ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытка направить замороженные российские активы на поддержку Украины обернется для Евросоюза затяжными судебными процессами и может привести к краху европейской валюты.

По его словам, это решение может показаться удобным, однако последствия окажутся непредсказуемыми и крайне тяжелыми. Орбан подчеркнул, что в случае реализации такого шага европейским странам придется столкнуться с множеством судебных исков, которые растянутся на годы, а евро подвергнется серьезному удару.

Поводом для его заявления стало письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, разосланное лидерам стран ЕС. В нем предлагается рассмотреть варианты финансирования Украины на 2026–2027 годы: от заимствований на финансовых рынках до прямых выплат в размере 0,16–0,27 процента национального ВВП или использования российских средств. Орбан добавил, что обсуждаются и другие сценарии, включая добровольные взносы из национальных бюджетов или новые кредиты, бремя которых ляжет на будущие поколения.

После начала спецоперации Европа и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России, значительная часть которых размещена в Бельгии. Еврокомиссия оказывает давление на Брюссель, добиваясь согласия использовать около 140 миллиардов евро в формате так называемого репарационного кредита. Однако премьер-министр Барт де Вевер продолжает отказываться поддерживать инициативу, указывая на отсутствие юридических гарантий и возможный урон репутации еврозоны.

По его словам, конфискация средств клиентов Euroclear ударит по инвесторам по всему миру и спровоцирует бесконечные судебные процессы против самой Бельгии. Несмотря на настойчивость Еврокомиссии, убедить страну в законности и безопасности такого решения пока не удалось. На прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев получит около шести миллиардов евро из займа G7, который предполагается погасить за счет доходов от российских активов.

Москва последовательно называет эти попытки воровством и подчеркивает, что идеи о репарациях не имеют отношения к реальности. В ответ российские власти ограничили доступ к активам инвесторов из недружественных стран, переведя их на специальные счета C, средства с которых могут быть выведены только по решению правительственной комиссии.