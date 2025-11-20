Госдума призвала заранее подготовить ответ на возможное изъятие активов РФ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли обращение к правительству РФ с предложением разработать ответные меры в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов.

Парламентарии обратили внимание на предложение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен странам - членам Европейского союза о выдаче "репарационного кредита с использованием блокированных суверенных активов России".

Брюссель, напомнили депутаты, намерен использовать замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear средства Центрального банка РФ в качестве обеспечения такого кредита

В документе подчеркивается, что любая попытка конфискации российских активов является нарушением суверенных прав России и должна повлечь за собой правовой ответ. По оценке Госдумы, такие действия будут незаконными с точки зрения международного права, Устава ООН, правил Всемирной торговой организации и двусторонних соглашений с государствами-членами Евросоюза. Депутаты предлагают предъявить иски о возмещении ущерба с требованием ареста имущества, находящегося в Бельгии.

Бельгийский депозитарий хранит 193 миллиардов евро замороженных активов России. В качестве источника компенсации ущерба предлагается использовать также активы нерезидентов из недружественных государств.

Народные избранники предложили правительству подготовить план ответных действий совместно с Центральным банком, учтя предложения Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин подчеркнул, что любые посягательства на российскую собственность являются незаконными и должны вызывать жесткий ответ. Он заявил: "Те, кто посягает на нашу собственность, - воры и жулики". По словам спикера, решения, принимаемые такими руководителями, как фон дер Ляйен, ни к чему хорошему Европу не приведут. Политик призвал "сделать все, чтобы защитить нашу страну, ее финансы, которые в соответствии с международными договорами находятся на территории других стран".

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подтвердил, что решение будет прямым призывом к конфискации и хищению российских активов. Он обратил внимание на то, что подобные действия противоречат документам Евросоюза, включая его Хартию, которая запрещает лишение собственности без справедливой компенсации. Депутаты настаивают на необходимости тщательно проанализировать возможные последствия и спланировать ответные действия, особенно в свете рассмотрения бюджета страны.

"Мы должны понимать, как страна будет отвечать на новые вызовы, если эти незаконные решения будут приняты", - уточнил Макаров.

При этом депутаты уверены, что инициатива Еврокомиссии обречена на провал.

"Всем, включая авторов этой идеи, очевидно, что ничего подобного никогда не произойдет, - говорится в тексте обращения. - Репарации всегда платит проигравшая сторона, которой Россия не является и никогда не будет. А, значит, и условия для возврата кредита и залога заведомо не наступят".

Обращение Госдумы будет направлено председателю правительства незамедлительно, заявил Володин после голосования.