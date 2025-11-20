Россия обновила рекорд поставок СПГ в Китай

В сентябре 2025 года Россия сохранила статус третьего по величине поставщика СПГ на китайский рынок, отправив 2,066 млн тонн. Лидерами стали Австралия (2,127 млн тонн) и Катар (1,453 млн тонн). Общее производство СПГ в России достигло 2,765 млн тонн, сообщает «Интерфакс».

Крупнотоннажный сжиженный природный газ в России производят следующие компании: «Сахалинская энергия» (контролируется «Газпромом», Mitsui и Mitsubishi), «Ямал СПГ» (партнерами являются «НОВАТЭК», TotalEnergies, CNPC и SRF), «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

Российские компании в текущем году поставили азиатским покупателям, включая Китай, 2,066 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Общий объем поставок российского газа в Китай, включая трубопроводные и сжиженные виды, достиг 4,078 млрд кубических метров, что на 37% превышает показатели прошлого года.

В сентябре Китай импортировал 5,76 млн тонн СПГ, что на 12% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, страна заняла первое место в мире по объему импорта СПГ с мая 2025 года. Реэкспорт СПГ со стороны Китая составил менее 1% от общего объема его импорта.

В сентябре 2025 года Китай получил 5,215 млрд куб. м газа по трубопроводам, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В начале месяца началось снижение температуры и подготовка к холодному сезону. Это привело к плановому техническому обслуживанию газопроводов, что, в свою очередь, вызвало снижение импорта газа на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем импорта в сентябре 2024 года составил 12,713 млрд куб. м.