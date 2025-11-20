Устойчивые компоненты инфляции ухудшились: что будет с ключевой ставкой

Рост цен в России ускорился на неделе с 11 по 17 ноября 2025 года и составил 0,11% после 0,09% неделей ранее. С начала месяца цены выросли на 0,26%, с начала года — на 5,08%. Такие данные опубликовал Росстат.

Годовая инфляция к 17 ноября 2025 года замедлилась. По расчетам по методике ЦБ, показатель снизился до 7,2% после 7,47% на 10 ноября, а по методике Минэкономразвития — до 7,13% после 7,37%.

Однако показатели устойчивой инфляции растут, пишет «Коммерсантъ». Месячный прирост цен с исключением сезонности ускорился в пересчете на год до 7,1% против 6,6% в сентябре, а рост устойчивых компонентов инфляции остался в диапазоне 4–6%, превысив целевой уровень.

Заметнее всего подорожала плодоовощная продукция — на 1,9%. Огурцы прибавили в цене 7,2%, помидоры — 2,7%, картофель — 1,7%, капуста — 1,4%, лук — 0,7%, бананы — 0,5%, яблоки — 0,2%. Одновременно снизились цены на сахар — на 0,4%, пшеничную муку — на 0,3%, сливочное масло, вермишель и пшено — на 0,2%.

Базовый рост цен в ноябре может остаться вблизи 4–5% в пересчете на год, а к концу года — вблизи 6% при прогнозе ЦБ в 6,5–7%, прогнозирует Дмитрий Полевой из УК «Астра». По базовому сценарию, Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. на заседании в декабре. Сейчас она составляет 16,5% годовых.

«Несмотря на то что показатель остается более волатильным, чем осенью прошлого года, совокупная динамика последних четырех недель скорее указывает на формирование тренда на замедление. До конца года ключевым фактором станет баланс двух разнонаправленных эффектов: с одной стороны — охлаждение экономики, с другой — перенос повышения НДС и роста издержек в потребительские цены», — отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов указал, что до конца этого года возможно, как и ее сохранение.