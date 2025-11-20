Стало известно о дефиците кадров в российской сфере ЖКХ

В российских регионах в сфере ЖКХ отмечается дефицит дворников, инженеров, слесарей и электриков.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местные власти.

«Среди причин нехватки кадров: отсутствие престижа работы в отрасли, в сфере заняты в основном возрастные сотрудники, молодежь и квалифицированные рабочие заинтересованы в более высоком уровне оплаты труда», — отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что нехватка фиксируется во многих регионах.