Тот, кто случайно наступит на ногу партнеру, обязательно пострадает сам. Об этом говорится в материале РИА Новости. Как пишет агентство, две новости показывают, как это работает.

Первая — президент США Дональд Трамп согласился ввести «адские» санкции против стран, торгующих с Россией, чтобы принудить ее к уступкам по Украине и другим вопросам. Вторая — в Москве прошло заседание Совета глав правительств ШОС под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, где обсуждалась корректировка стратегии до 2025 года с акцентом на энергетику, логистику и финансы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад ошибается, думая, что может экономически удушить Россию.

Подчеркивается, что в сфере энергетики ШОС активно развивает такие проекты, как газопровод «Сила Сибири — 2» и строительство крупнейшей атомной электростанции в Иране. В области логистики ускоряется реализация транспортного коридора Север — Юг и прорабатываются новые железнодорожные маршруты. В финансовой сфере идет создание независимой платежной системы ШОС и взаимного признания кредитных рейтингов, пишут авторы.

Как сообщается, товарооборот между Россией и странами Шанхайской организации сотрудничества достиг отметки в 409 миллиардов долларов, что делает ШОС одним из влиятельных региональных объединений. На недавней встрече в Москве было четко указано, что экономическая война против стран, составляющих треть мирового ВВП, будет иметь серьезные последствия для Запада.