Китай существенно сократил закупки одного вида российского топлива

За первые девять месяцев 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай сократились на 6,58 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении экспорта этого вида топлива в азиатскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период отечественные поставщики отгрузили в Китай в общей сложности 6,286 миллиона тонн СПГ. Для сравнения, в январе-сентябре прошлого года показатель составил 6,722 миллиона. Таким образом, в годовом выражении экспорт просел примерно на 436 тысяч тонн.

В денежном выражении экспорт российского СПГ в КНР упал в еще большей степени — на 14,28 процента, до 3,44 миллиарда долларов. За тот же период 2024 года отечественные поставщики получили за отгрузку топлива в азиатскую страну 4,013 миллиарда. За год показатель сократился на 573 миллиона долларов.

По итогам 2024-го совокупные объемы поставок российского СПГ в Китай достигли 8,3 миллиона тонн. В 2025-м экспорт начал сокращаться на фоне усиления санкционного контроля со стороны западных стран. На этом фоне одному из крупнейших отечественных экспортеров — компании «Новатэк» — пришлось делать для покупателей из КНР огромную скидку, утверждало агентство Reuters. Дисконт в размере 30-40 процентов был необходим для поддержки спроса азиатской страны на топливо с подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2».