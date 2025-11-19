В документе Еврокомиссии, распространенном в столицах ЕС, впервые признается, что так называемый "репарационный кредит", направленный на привлечение 140 млрд евро из российских суверенных активов, находящихся в Бельгии, может отпугнуть иностранных инвесторов и спровоцировать массовый отток капитала из еврозоны, сообщает портал euractiv.com.

В комментарии отмечается, что это также перекликается с опасениями, ранее - и неоднократно - высказывавшимися Европейским центральным банком, правительством Бельгии и Euroclear (учреждением, базирующимся в Брюсселе, которое владеет активами). К сожалению, предложение Еврокомиссии по предотвращению потенциального коллапса финансового сектора Европы такое же тонкое, как бумага, на которой оно напечатано.

Другими словами, решение Еврокомиссии, позволяющее избежать финансового краха Европы, примерно так же полезно, как бессмысленный совет американской актрисы Бетти Уайт о том, как сохранить здоровье: "Постарайтесь не умереть". К сожалению, тенденция Брюсселя поднимать, но не отвечать на важнейшие вопросы, связанные с кредитом, прослеживается на протяжении всего 10-страничного документа, заключает издание.