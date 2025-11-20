В России собрались бороться с платежами наличкой

В следующем году Министерство финансов России продолжит бороться с теневым сектором в экономике, а упор в работе будет сделан на снижении доли наличности в обороте. Об этом на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что соответствующие поручения Минфину дали правительство и президент, теперь предстоит отработать целый ряд мероприятий.

Также в рамках борьбы с теневой экономикой ведомство усилит мониторинг деятельности рекламодателей, сдающих в аренду места для бизнесменов, и использования последними контрольно-кассовой техники (ККТ).

«Мы видим, что есть еще серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать», — заключил министр.

Речь, в том числе, идет о распространенной практике небольших торговых точек оплатить покупки наличными, что позволяет проводить платежи в обход регулирования.

В августе Центробанк предположил, что возвращение популярности оплаты наличными связан с продолжительными отключениями мобильного интернета в ряде регионов, так как не все точки продаж имеют возможность обеспечить безналичные расчеты. На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие отключения оправданными и необходимыми.