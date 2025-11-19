Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания внесла три компании и четыре физических лица из России в санкционный список. Об этом сообщил британский МИД.

Как сообщается в документе, шесть позиций идут в рамках списка ограничительных мер за действия в киберсфере, одна - по общему санкционному списку против России.

Санкции введены против российской хостинг-компании «Медиа Лэнд» и ее руководства за якобы предоставление инфраструктуры для осуществления кибератак. Также ограничения введены против компании Aeza Group LLC.

При этом ранее в ноябре Великобритания вывела из-под санкций болгарские дочерние фирмы российской компании «Лукойл».

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

На фоне решений Британии о санкциях против РФ министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, выросло на 30%.