Министр армии США Дэниел Дрисколл после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве направится в Россию для возобновления мирных переговоров от имени президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. На этом фоне Индекс МосБиржи поднялся до 2617 пунктов и преодолел отметку в 2600 пунктов.

Представитель администрации сообщил, что Дрисколл лично изучит ситуацию, примет участие в переговорах и проинформирует Белый дом о своих выводах, особо подчеркнув необходимость прекращения конфликта.

Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обсуждали отправку Дрисколла, сокурсника вице-президента, на важную миссию. Уиткофф, в свою очередь, помогал Дрисколлу в подготовке к этой задаче. Однако, по данным Пескова, пока нет никаких контактов с представителями Российской Федерации.

Индекс МосБиржи резко повысился. Это произошло на фоне ожиданий улучшения ситуации в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

Ранее Axios сообщал, что администрация Трампа ведет конфиденциальные консультации с Россией, в ходе которых разрабатывается новый план по урегулированию конфликта между Украиной и РФ.