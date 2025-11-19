Новак оценил влияние западных санкций на добычу нефти в России

Последние санкции, введенные властями США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании, не оказали существенного влияния на добычу нефти в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

В ноябре ежедневные объемы добычи нефти в стране оказались больше, чем в октябре, отметил он.

«Мы не видим снижения добычи нефти (...) Корректировок никаких нет в настоящее время», — резюмировал Новак.

Власти США резко ужесточили ограничения в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) во второй половине октября. В американский санкционный список попал в том числе энергогигант «Лукойл» и его дочерние структуры. В Минфине Соединенных Штатов объяснили свое решение отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что новые ограничение окажут значительное влияние на способность Москвы продолжать боевые действия в соседней стране.

После новых ограничений руководство «Лукойла» столкнулось с проблемой при поиске покупателя на свои зарубежные активы. Изначально компания планировала сбыть их международному трейдеру Gunvor, однако сделку не удалось осуществить на фоне блокирования со стороны Минфина США. Позже стало известно о включении в переговоры казахстанской национальной компании «Казмунайгаз». Однако здесь речь идет только об активах «Лукойла» в центральноазиатской республике. Руководство же российской компании, отмечает Bloomberg, стремится продать все свои зарубежные активы единственному покупателю и не хочет разбивать сделку на несколько контрагентов.