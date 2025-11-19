В ноябре поставки российской нефти в Индию рухнули. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает The Economic Times (ET).

За пару недель отгрузки сырья упали на 66 процентов год к году, до 672 тысяч баррелей в сутки. В октябре показатель составлял 1,88 миллиона баррелей. Аналитики объясняют тенденцию большей осторожностью, которую проявляют клиенты на фоне санкций США против «Лукойла». Общий объем отгрузки российской нефти по всем направлениям в ноябре упал почти на треть (минус 28 процентов) к октябрю, до 2,78 миллиона баррелей.

На доставку российской нефти в Индию уходит порядка месяца, и большинство партий, отгруженных в ноябре, дойдет до получателей после 21 ноября, когда санкции США вступят в силу. В ET объясняют действия индийских компаний «логистической тактикой», благодаря которой они пытаются уложиться в сроки и сокращают объем заказов.

Стало известно, где Индия нашла замену российской нефти

До момента включения российских нефтяных компаний в SDN-лист Минфина США Нью-Дели уже столкнулся с угрозами Вашингтона об увеличении пошлин за закупку российской нефти. Как заявил ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия, Индия не сможет легко заменить российскую нефть и найти иной канал поставок на два миллиона баррелей в сутки. Отказ от российской нефти может стоить Нью-Дели порядка 9-11 миллиардов долларов.

Ранее в FT сообщали, что Индия продолжила покупать российскую нефть вопреки угрозам президента США Дональда Трампа. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в прошлом месяце Индия приобрела у России ископаемое топливо на сумму 3,1 миллиарда евро, став вторым по величине покупателем после Китая. Траты на сырую нефть выросли на 11 процентов в месячном выражении, до 2,5 миллиарда евро. Две трети этой суммы было потрачено частными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ).