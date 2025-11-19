Что будет с ключевой ставкой и рублем к концу года

Банк России может снизить ключевую ставку в декабре до 16% годовых на фоне слабеющих макроэкономических данных, прогнозирует руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Более жесткие прогнозы ЦБ на 2026 год не позволят рынку в полной мере отыграть смягчение денежно-кредитной политики, отмечает аналитик. По его словам, фаворитами останутся технологическая отрасль и финансовый сегмент как наименее подверженные риску жестких финансовых условий. Индекс МосБиржи к концу года ожидается на уровне 2600 пунктов.

Рубль будет плавно ослабляться как к концу ноября, так и к завершению года, прогнозирует Владимир Евстифеев. Давление на валюту создает растущий спрос населения и бизнеса, а также ограничения США и ЕС, которые могут временно сократить продажи российской нефти или расширить дисконты. По базовому сценарию доллар вырастет до 83–85 ₽ к концу ноября и до 85–87 ₽ к концу года.