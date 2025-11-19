В Греции высказались о конфискации российских активов

Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью сообщила об отсутствии адекватной правовой основы для конфискации активов России.

«Позиция Греции заключается в том, что требуется тщательное изучение... параметров этого дела. Мы считаем, что для этого нет адекватной правовой базы, и мы этого на данный момент придерживаемся», — цитирует её ТАСС.

Ранее ЕК предложила странам ЕС выделить Киеву кредит на €90 млрд за счёт заимствований Евросоюза на финансовых рынках, без использования активов России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил помощь Украине с отправкой ящика водки алкоголику.