Минфин смягчил предложенные ранее налоговые поправки
Госдума 18 ноября во втором чтении приняла пакет налоговых поправок.
Из их формулировки следует, что Минфин смягчил многие предложенные ранее нормы, обратили внимание «Ведомости».
«Упрощенка» и патенты
В 2026 году верхний лимит для освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения (УСН), составит 20 млн рублей, в 2027-м — 15 млн рублей, в 2028-м — 10 млн рублей. Аналогичный порядок распространят на пользователей патентной системы налогообложения (ПСН). Кроме того, бизнес, который станет плательщиком НДС в 2026-м впервые, освободят от ответственности при непредоставлении декларации или предоставлении с нарушением срока. Компании смогут претендовать на право на вычет входного НДС при соблюдении ряда условий.
Минфин сохранил стационарную розничную торговлю и автоперевозку грузов в качестве деятельности, которую можно осуществлять на патенте. В-третьих, Госдума расширила перечень расходов, засчитываемых на УСН — помимо прямо указанных в Налоговом кодексе расходов, налогоплательщики смогут засчитывать иные траты.
Льготы для айтишников, букмекеров и другие послабления
Депутаты также проголосовали за сохранение льготы по НДC на коммерциализацию российского ПО, включенного в реестр отечественного софта. Участники ИТ-отрасли предупреждали, что бюджет может недосчитаться около 46,5 млрд рублей в случае отмены указанной льготы.
Минфин также скорректировал инициативу по налогу на букмекеров — власти будут взимать налог в 7% с разницы между ставками и выигрышами. Накануне сообщалось, что поступления в бюджет от этого налога составят около 60 млрд рублей в 2026 году.
Наконец, нижняя палата парламента во втором чтении продлила действие льгот, введенных в связи с частичной заморозкой соглашений об избежании двойного налогообложения с западными странами. Например, планируется, что до конца 2035-го будут действовать льготы на налогообложение процентных доходов по действующим долгосрочным кредитам, а до конца 2028-го — пониженные ставки по доходам от выкупа воздушных судов.