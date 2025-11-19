Пошлины США подорвали экономику западных стран

В третьем квартале 2025 года экономика Японии сократилась на 0,4%. Это первое снижение за последние полтора года. Причина — американские пошлины, которые нанесли ущерб экспортно ориентированной экономике страны, пишут «Известия».

Токио и Вашингтон достигли договоренности о снижении пошлины до 15%, вместо планировавшихся 25%. Однако это не улучшило экономическую ситуацию. В Японии растет инфляция, что может привести к увеличению процентных ставок, но в условиях неопределенности этот процесс может быть отложен, говорится в материале.

Экономика Германии также испытывает трудности: в третьем квартале ВВП остался на нулевом уровне после снижения на 0,3%. Промышленное производство сталкивается с проблемами, а уровень безработицы достиг максимума за последнее десятилетие.

Великобритания показала самый низкий рост среди стран — всего 0,1%, несмотря на освобождение от минимальных пошлин. Италия также столкнулась с нулевой динамикой, что связано с сильной зависимостью от американского рынка.

Франция демонстрирует рост ВВП, который составил 0,5%, благодаря увеличению экспорта. В то же время, Китай, несмотря на введенные пошлины, показал впечатляющий рост ВВП в размере 4,8%, а Индия достигла 7%. В ближайшие недели Верховный суд США рассмотрит вопрос о пошлинах, что может привести к их отмене или изменению.