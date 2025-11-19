Россия сократила вложения в госдолг США

Россия сократила вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов в сентябре, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

В августе объем вложений составлял 39 миллионов долларов, таким образом, снижение составило около 20 процентов.

На долгосрочные облигации приходится 22 миллионов долларов, еще девять на краткосрочные, в основном ценные бумаги принадлежат частным инвесторам.

На первом месте среди держателей облигаций, согласно сентябрьским показателям, находится Япония (1,2 триллиона долларов), на второй позиции Великобритания (865 миллиардов), на третьей — Китай (700,5 миллиарда).

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что за время его второго срока на посту главы государства в экономику страны удалось привлечь около 18 триллионов долларов, а к концу года в нее поступит в общей сложности от 20 до 22 триллионов.