Возможно, российский газ снова начнет поступать в Германию. Такого развития событий не исключил премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Марио Фойгт. Его процитировало ТАСС.

По словам премьера, ФРГ нуждается в такой энергетической политике, которая делает ставку на реальное положение дел. Это означает, что одним из решений тех проблем, с которыми столкнулась его страна, могли бы стать поставки российского газа. Фойгт заверил, что хорошо представляет себе возобновление такого импорта после завершения конфликта на Украине.

В начале июля стало известно, что правительство Германии одобрило соглашение с Нидерландами о разработке месторождения природного газа у берегов острова Боркум в Северном море. Этот источник может обеспечить ФРГ 13 миллиардами кубометров газа в год. Это около 15 процентов от ее потребления или половина того объема, что могли бы обеспечить поставки уцелевшей после взрыва нитки газопровода «Северный поток-2».