Китай сократил закупки российской нефти из-за санкций США

Крупные китайские госпредприятия сократили закупки российской нефти до двух третей от обычного объема импорта после введения санкций США против «Роснефти» и «Лукойла». Об этом во вторник, 18 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической фирмы Rystad Energy AS.

По информации агентства, крупные госкомпании приостановили закупки нефти марки ESPO — российской сырой нефти из Восточной Сибири, которая составляет большую часть экспорта в Китай. При этом частные нефтеперерабатывающие предприятия столкнулись с нехваткой импортных квот и рисками санкций.

— Расширение санкций в отношении китайских портов и нефтеперерабатывающих заводов душит потоки российской и иранской нефти в страну-импортера номер один в мире, хотя появляющиеся обходные пути позволяют предположить, что замедление может оказаться кратковременным, — сообщает Bloomberg.

22 октября Министерство финансов США сообщило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут крупные нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». 27 октября руководство «Лукойла» объявило о намерении продать зарубежные активы из-за введенных ограничений.