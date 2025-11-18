Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил представителям СМИ о том, что ведомство разработало проект мер, которые могут быть применены в качестве ответа на недружественные действия западных стран в отношении российских активов.

В частности, предполагается использование аналогичных мер в ответ на конфискацию замороженных активов страны.

«Аналогичные. Проект таких мер подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Такой пакет есть в составе наших предложений», — заявил Силуанов. Его слова передает РИА Новости.

Ранее во время пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал подготовку обращения к правительству. Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании парламента 20 ноября. Цель обращения — выработать и предложить ответные меры на случай конфискации замороженных российских активов. Поводом для такого шага стало письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с официальными предложениями об экспроприации активов.