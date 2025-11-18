Госдума приняла во II чтении федеральный бюджет на 2026-2028 гг.

Государственная Дума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, отметив, что социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что участники специальной военной операции не останутся без поддержки, а стандарты финансирования будут повышены.

Володин отметил, что бюджет принимается в непростых условиях санкций и недружественных действий со стороны Евросоюза. Он подчеркнул, что к проекту поступили важные поправки, в том числе увеличение финансирования фонда «Защитники Отечества» свыше 50 миллиардов рублей, а также поддержку НКО, работающих с семьями бойцов, поисковые движения и организации инвалидов.

По словам председателя, дополнительные средства будут направлены на протезирование и комплексную реабилитацию участников СВО, что позволит расширить доступность помощи в регионах и создать не менее десяти высокотехнологичных центров протезирования в 2026 году.

Володин добавил, что в следующем году запланированы расходы на капремонт школ, социальные стипендии, финансирование военных учебных центров, льготные лекарства, ремонт региональных и местных дорог, комплексное развитие села, поддержку малого агробизнеса, обновление общественного транспорта, повышение доступности сельхозтехники и социальную газификацию, передает сайт ГД.

Ранее стало известно, что некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре. Это произойдет из-за того, что все заработные платы, пособия и пенсии выплачивают досрочно, если они выпадают на праздники. Соответственно, все пенсионеры, чьи выплаты выпадают на период с 1 по 11 января, получат деньги 30 декабря.