Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Правительству РФ по поводу возможного изъятия российских активов в Европе, документ может быть рассмотрен депутатами в четверг, 20 ноября.

«Мы, со своей стороны, обязательно должны сделать все для того, чтобы защитить нашу страну, а это значит — защитить нашу собственность, финансы, которые в соответствии с международными договорами, в соответствии с международными правами, законодательством находятся на территории других стран», — сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании 18 ноября.

Данную тему на заседании поднял глава думского комитета по бюджету и налогом Андрей Макаров. Со своей стороны, председатель Госдумы отметил, что в случае конфискации российских активов странам ЕС придется их «возвращать с процентами, и они должны понимать это».

«Но, абсолютно правильно говорит Андрей Михайлович (Макаров — прим. ред.), нам необходимо вырабатывать ответные меры. И в этой связи давайте мы с вами подготовим обращение в Правительство Российской Федерации, рассмотрим его на заседании Государственной Думы в четверг», — предложил Вячеслав Володин.

Указанный документ, по словам председателя Госдумы, будет направлен в Правительство — с тем, чтобы кабмин предложил ответные меры, которые будет необходимо принять в случае, если российские активы «начнут воровать … и пытаться объяснять это какими-то отговорками, действиями абсолютно необоснованными».

«Потому что воровство — оно везде воровство, и в данном случае тот, кто посягает на наши активы, должен это понимать», — добавил Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам Евросоюза письмо с возможными вариантами экспроприации российских активов. Фон дер Ляйен указала, что окончательное решение по варианту изъятия российских активов должно быть принято на саммите объединения 18-19 декабря.