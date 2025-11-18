Ингредиент для борща подешевел почти на 30%

В октябре 2025 года стоимость овощей борщевого набора в крупных торговых сетях снизилась на четыре процента, если сравнивать со вторым месяцем осени прошлого года. Это показало исследование, проведенное Ассоциацией компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Его результаты процитировал ТАСС.

Наиболее подешевевшим ингредиентом оказалась белокочанная капуста. Ее цена опустилась на 28 процентов, до 25 рублей за килограмм. Стоимость картофеля потеряла 17,2 процента и дошла до 29 рублей за кило. Репчатый лук в прошлом году стоил на 7 процентов дороже. В октябре 2025 года за килограмм этого овоща просили 32 рубля.

Впрочем, если сравнивать с сентябрем, то борщевой набор подорожал на 3,5 процента. Тот же картофель вырос в цене на 9 процентов, капуста — на 8,5 процента, свекла — на 3,5 процента, а лук — на 1,2 процента.

В начале прошлого месяца сообщалось, что в сентябре самым подешевевшим овощем оказалась морковь. Ее стоимость упала в среднем на 16,6 процента. За картофель стали просить на 15,2 процента меньше. Репчатый лук подешевел на 14,8 процента. Что касается белокочанной капусты и свеклы, то их цены снизились на 12,8 и 12,3 процента соответственно.