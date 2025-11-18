Названа самая задолжавшая Китаю страна

За последнюю четверть века китайские финансовые организации одолжили США больше 200 миллиардов долларов, то есть больше чем любому другому государству. Это показало исследование, проведенное лабораторией AidData. Его результаты процитировала The Washington Post (WP)

Так, по мнению авторов публикации, Китай пытается взять под контроль западные компании, работающие над некоторыми наиболее важными технологиями. В период с 2000 по 2023 год китайские финансовые институты поддержали 2500 проектов почти в каждом штате США: от газопроводов до терминалов аэропортов.

Всего с 2000 года КНР предоставила по всему миру 2,2 триллиона долларов в виде кредитов и грантов, что вдвое превысило аналогичные расходы США. Значительная часть этих займов была направлена ​​на критически важную инфраструктуру и высокотехнологичные активы в развитых государствах, включая Соединенные Штаты.

В свою очередь, Пекин неоднократно защищал зарубежные приобретения китайских компаний, называя их обычными деловыми операциями. Более того, власти КНР нередко обвиняли правительства США и государств Европы в том, что те преувеличивают опасность этих сделок. Впрочем, после того, как президент США Дональд Трамп ужесточил контроль за такими операциями, китайские компании все чаще переориентируются на союзников США: Великобританию, Нидерланды и Германию.

Кроме того, китайские кредиторы предпочитают скрывать свое происхождение, используя офшорные компании-пустышки или зарубежные дочерние предприятия в странах с низкими требованиями к раскрытию информации.

В настоящее время США надеются, что смогут заключить сделку по поставкам китайских редкоземельных металлов ко Дню благодарения, то есть к 27 ноября.