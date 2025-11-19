США назвали основные направления инвестиций со стороны Саудовской Аравии

Американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News выделил три сферы в качестве основных направлений инвестиций Саудовской Аравии в США.

© Газета.Ru

«Во-первых, есть оборонная сфера. Саудовская Аравия планирует закупить F-35 <...>. Во-вторых, у нас отличная экономика, и доллару принадлежит статус резервной валюты, так что они хотят направить инвестиции в триллион долларов в уже имеющийся у них портфель здесь», — уточнил глава минфина.

Также он указал на интерес Эр-Рияда к технологиям и инновациям. По словам Бессента, Саудовская Аравия хочет покупать у США микросхемы. При этом Вашингтон намерен предоставить королевству возможность сотрудничать с крупнейшими американскими технологическими компаниями.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что к концу 2025 года инвестиции в американскую экономику превысят $20 трлн. По словам главы Белого дома, за девять месяцев в экономику США вложили свыше $17 трлн. Сейчас этот показатель составляет почти $18 трлн. К концу же года сумма увеличится до $20–21 трлн.

Президент отметил: размер инвестиций в США в 10 раз превышает ранее осуществленные вложения в какую-либо страну. Он добавил, что это в основном достигнуто за счет введенных пошлин.