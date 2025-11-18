Рынок взвешивает «медвежий» баланс: как санкции США против РФ влияют на нефть

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $64 за баррель, а WTI торгуется около $59. Российская нефть достигла самого низкого уровня за два года перед введением санкций США против компаний «Роснефть» и «Лукойл», передает Bloomberg.

Спред WTI сейчас находится в бэквордации, составляя 5 центов. На прошлой неделе он был в контанго. Цены на базовые фьючерсы снизились из-за прогнозов о профиците. МЭА ожидает рекордного профицита к 2026 году.

Эксперты считают, что рынок балансирует между рисками перебоев поставок и смягчением санкций. По словам Саула Кавоника, старшего аналитика по энергетике MST Marquee, рынок взвешивает «медвежий» баланс и «бычьи» риски перебоев с поставками из России и других регионов. Как уточнил он, если реализация санкций окажется мягкой, конфликты не обострятся, а ОПЕК будет двигаться текущим курсом, рынок со временем должен еще смягчиться.

Добыча в канадских песках демонстрирует устойчивый рост: компания Trans Mountain нарастила экспорт на азиатские рынки. Однако геополитические риски сохраняются: нападения в Судане и захват иранского танкера. США намерены признать венесуэльский наркокартель террористической организацией и могут усилить военные операции в Латинской Америке, пишут авторы материала.

Во вторник наследный принц Саудовской Аравии встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для углубления связей. США планируют продать королевству истребители F-35.