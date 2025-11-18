«Торговые войны» и расширение экспорта: что происходит в мировой экономике

Еврокомиссия прогнозирует рост мировой экономики на 3,1% в 2025 году, что превышает предыдущий прогноз в 2,9%. Увеличение связано с активным экспортом, пишет «Коммерсант».

Во втором и третьем кварталах текущего года фиксировался рост в странах, участвующих в «торговых войнах», таких как Китай и США. Однако в 2025 году ожидается замедление темпов роста из-за системных проблем, говорится в материале.

В 2026 и 2027 годах прогнозируется увеличение мирового экономического роста на 3,1 и 3,2% соответственно. Однако перспективы роста остаются неясными из-за торговых ограничений и перебоев в логистических цепочках. Прогноз для Китая улучшили до 4,8% ВВП, но в 2026 году ожидается снижение до 4,6% из-за трудностей на рынке недвижимости и дефляционных процессов.

В 2025 году европейская экономика ожидается с ростом на 1,4% благодаря увеличению экспорта, однако аналитики выражают обеспокоенность по поводу торговых условий, дефицита бюджета и старения населения. Экономика США, напротив, должна вырасти на 1,8% благодаря торговым соглашениям, хотя ее рост замедляется из-за неопределенности и снижения уровня занятости.

Для России прогноз ВВП понижен до 0,8% из-за уменьшения экономической активности, хотя Министерство экономики сохраняет оптимистичный прогноз роста на 1%.