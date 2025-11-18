В Минске выбирают новый графический знак белорусского рубля

Спустя тридцать три года после того, как в Беларуси появилась новая национальная банкнота - белорусский рубль, утвержденная в мае 1992 года постановлением финансового регулятора страны, Национальный банк объявил старт голосованию за его новый графический знак.

Судя по сообщению руководства банка, которое приводит БЕЛТА, оно завершится уже через десять дней - 28 ноября 2025 года. Стало известно также, что конкурсная комиссия выбрала пять лучших из почти 2700 поступивших заявок.

Новый графический знак белорусского рубля будет выбран на основании оценок комиссии и итогов онлайн-голосования, которое проходит на сайте Национального банка. А вот итоги конкурса будут объявлены не позднее 31 декабря уходящего года.