Турция должна продолжать торговое сотрудничество с Россией, несмотря на давление со стороны США и ЕС, чтобы избежать серьезных экономических последствий для страны. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил поддержку законопроекту, который продвигается конгрессом и предусматривает введение санкций за сотрудничество с Россией.

По словам Топкурулу, турецкая сторона в данном случае должна оказывать сопротивление политике властей Евросоюза и США. Он обратил внимание на то, что некоторые страны продолжают торговлю с РФ вопреки давлению. Как уточнил заместитель председателя, речь идет о Китае и Индии.

Он подчеркнул, что Турция, стремясь поддерживать баланс между интересами Атлантики и Азии, сталкивается с трудностями. Это приводит к тому, что страна фактически оказывается под давлением со стороны атлантического альянса. По словам Топкурулу, это вызывает значительные трудности для турецкой экономики.

«Родина» — левая турецкая партия, вдохновленная идеями Мустафы Кемаля Ататюрка и выступающая против Запада и США. Она считает себя продолжателем Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Партия не представлена в парламенте, но обладает значительным влиянием в регионах. В ее рядах насчитывается свыше 50 тысяч членов.