Индия проигнорировала угрозы Трампа

Индия продолжила покупать российскую нефть вопреки угрозам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT)

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в прошлом месяце Индия приобрела у России ископаемое топливо на сумму 3,1 миллиарда евро, став вторым по величине покупателем после Китая. Траты на сырую нефть выросли на 11 процентов в месячном выражении, до 2,5 миллиарда евро. Две трети этой суммы было потрачено частными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). В то же время государственные НПЗ в октябре увеличили свои объемы почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

В последние месяцы Трамп усилил давление на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти. В августе он довел пошлины для Нью-Дели до 50 процентов. Глава Белого дома обещал cнизить импортные пошлины после того, как Индия сократит импорт российской нефти. До каких значений его необходимо довести, Трамп не уточнил.

В декабре США ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, что подставило под угрозу конкретных покупателей сырья. После этого пять крупнейших владельцев НПЗ Индии, на которых в этом году приходилось около двух третей общего импорта российской нефти, отказались от новых контрактов.