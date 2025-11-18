Стоимость биткоина упала до минимума за семь месяцев

Стоимость биткоина во время торгов утром во вторник, 18 октября, опускалась ниже отметки в 90 тысяч долларов. Это произошло впервые с 22 апреля 2025 года, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Так, по состоянию на 06:30 по мск первая криптовалюта в мире снижалась более чем на 5,8% - до 89,9 тыс. долларов.

Однако уже к 06:40 биткоин замедлил снижение. В это время он находился на уровне 90,7 тыс. долларов (минус 4,95%).

