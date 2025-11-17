Одной из ведущих экономик мира стало остро не хватать людей

Дефицит рабочих рук обернулся для Японии серьезными экономическими проблемами. Об этом сообщило Reuters.

Оно сослалось на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по данным которой в Японии численность трудоспособного населения сократилась на 16 процентов по сравнению с пиковым значением в 1995 году. Это привело к ожесточенной конкуренции за кадры. Две трети японских компаний заявили, что нехватка рабочей силы серьезно влияет на бизнес. Опросы показали, что именно дефицит сотрудников стал основной причиной банкротств в апреле-сентябре. По данным Tokyo Shoko Research, число банкротств в первой половине года достигло самого высокого уровня за 12 лет.

Одним из результатов этого стало смягчение требований, которые японские компании предъявляют к внешнему виду сотрудников. Некоторые работодатели пересматривают политику в отношении ярких волос и лака для ногтей. Другие снимают запреты на пирсинг. Кроме того, ношение униформы перестало быть обязательным для работников многих универмагов. Аналогичная судьба постигла белые перчатки для водителей такси.

В свою очередь, две трети опрошенных студентов заявили, что хотят иметь возможность выбирать свой внешний вид при работе на условиях неполной занятости. Треть опрошенных заявили, что отозвали свои заявления о приеме на работу из-за дресс-кода потенциальных работодателей.

В III квартале 2025 года экономика Японии сократилась почти на два процента. Это стало результатом пошлин США на японский экспорт, которые ввел президент США Дональд Трамп.