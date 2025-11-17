Турция снизила поставки в Россию одного товара

За девять месяцев 2025 года импорт форели в Россию в денежном выражении вырос на 13 процентов и достиг почти 350 миллионов долларов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Рыбный союз.

© Global look

В физическом выражении объемы остались на уровне 53 тысяч тонн. При этом доля Турции, которая считается основным поставщиком этого товара, снизилась с 85 процентов до 79 процентов в натуральном выражении. В стоимостном она упала с 82 процентов до 77 процентов. По итогам девяти месяцев импорт данной мороженой рыбы упал на 15 процентов, а охлажденной — вырос на 12 процентов в физическом выражении.

Одновременно с этим Россия стала покупать больше китайской форели, поставки которой выросли в два раза в натуральном выражении, до пяти тысяч тонн. Кроме того, в пять раз увеличился импорт этой рыбы из Ирана.

С начала года килограмм селедки в российских магазинах подорожал в среднем на 30-50 процентов. К новогодним праздникам цены на эту рыбу поднимутся еще примерно на десять процентов. Причину такой динамики эксперты видят в дефиците сельди на внутреннем рынке. Российским производителям с учетом высокого курса доллара выгоднее поставлять продукцию за рубеж вместо отправки товара на прилавки отечественных магазинов.