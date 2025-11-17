Цены на российскую нефть обвалились

Стоимость российской нефти Urals упала до самого низкого показателя с марта 2023 года. Об обвале цен со ссылкой на данные Argus Media сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

По итогам четверга, 13 ноября, стоимость сырья при отгрузке в порту Новороссийска упала до 36,61 доллара за баррель. Аналогичная тенденция наблюдалась для добываемой в Балтийском море нефти. В пятницу цены на поставки восстановились.

Спрос на российскую нефть начал падать после того, как 22 октября администрация президента США Дональда Трампа внесла российские компании в черный список. Последний срок для прекращения сотрудничества с двумя российскими энергетическими гигантами установили на 21 ноября. По данным Argus, с этого момента скидки на Urals выросли в среднем до 23,52 доллара за баррель по сравнению с эталонным сортом североморской нефти Brent.

Опрошенные «Известиями» аналитики призвали смириться с падением нефтегазовых доходов. Сложившаяся на конец 2025 года ситуация говорит о том, что эта тенденция носит устойчивый характер и вряд ли изменится в ближайшие годы. Евросоюз запрещает импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти и ввозимых из третьих стран, спрос на нефть растет медленнее, а на рынке формируется профицит предложения за счет высокой добычи в США, Бразилии, Канаде и ряде других стран.