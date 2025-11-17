Желание Минфина переводить российский госдолг на юани объяснили

Размещение двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, намеченное на декабрь, нельзя сравнивать с продажей еврооблигаций, а в качестве потенциальных покупателей рассматриваются экспортеры и банки с накопленными запасами китайской валюты. Об этом со ссылкой на комментарии экспертов пишет Forbes.

Заимствования на внешних рынках Россия запустили в 2010 году, и в последующие годы эти выпуски пользовались большим спросом. В 2022-м обслуживание еврооблигаций оставалось невозможным, и с тех пор госдолг пополняется только на внутреннем рынке.

Новый тип ценных бумаг, выпуск которых анонсировал Минфин, впервые в истории будет номинирован в иностранной валюте с продажей внутри страны через российскую финансовую инфраструктуру. Также у него нет ничего общего с замещающими облигациями, через которые Россия начала рассчитываться с держателями прошлых выпусков еврооблигаций в рублях с сохранением валютных номиналов бондов.

Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко предположил, что финансовое ведомство через такие заимствования хочет привлечь капитал по более низким ставкам, чем в рублях. Так как российский госдолг стремительно растет, а платежи по нему требуют все больше средств, то желание сэкономить на процентах понятно.

К настоящему времени на обслуживание ОФЗ уходит уже 8,5 процента расходной части бюджета, но в ближайшие годы эта доля может существенно увеличиться.

Руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин считает, что доходность ОФЗ в юанях составит 5,5-6 процента годовых (официальные цифры еще не объявлены), а в рублях — около 15 процентов. По его мнению, новый формат госдолга даст участникам российского фондового рынка инструмент для размещения юаней с минимальным риском, поскольку сейчас такая возможность у экспортеров и банков отсутствует.

Как отмечает старший аналитик по облигациям отдела разработки инвестиционных идей «Солид Брокер» Ольга Николаева, выпуск юаневых бондов может стать толчком для аналогичных корпоративных облигаций, что тоже откроет возможности для снижения стоимости займов.

В то же время портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов полагает, что Минфин просто хочет рефинансировать выпуск объемом 1,75 миллиарда евро, то есть заменить один валютный заем другим, сохранив текущий уровень обязательств в иностранной валюте.

Что касается возможности за счет юаней привлечь китайских инвесторов, то аналитики относятся к такому предположению скептически. Также они отмечают, что спрос на бумаги можно будет оценить только после того, как Минфин назовет условия размещения.

Ранее стало известно, что Минфин на фоне роста дефицита бюджета пересмотрел план по заимствованиям на четвертый квартал, увеличив его более чем в два раза, до 3,8 триллиона рублей.