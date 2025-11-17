Банк России понизил курс евро

Курс доллара на 18 ноября 2025 года составил 81,1302 рубля. Соответствующая информация опубликована на РФ.

© Global look

Что касается стоимости евро, то она понижена до 94,4179 рубля. Курс китайской валюты составил 11,4002 рубля.

На 17 ноября котировки доллара, евро и юаня составляли 81,1276, 95,0987 и 11,4021 рубля соответственно.

Ранее появился прогноз, что в последний месяц осени курс российской валюты может снизиться до 82 рублей за доллар. Причиной такого развития событий экономисты видят объективные условия, которые давят на рубль.

По словам советника председателя Центробанка Кирилла Тремасова, курс доллара может достичь 50 рублей в случае, если в США резко усилится рост цен.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля к доллару не является положительным фактором для российской экономики, так как способствует разгону и без того высокой инфляции.