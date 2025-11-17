ЕС смягчил риторику ради сделки по редкоземам с Китаем

Европейский союз смягчает политическую риторику по отношению к Китаю для получения лицензий на экспорт редкоземельных элементов, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Чиновникам Евросоюза было рекомендовано ослабить давление на Пекин, поскольку Китай контролирует мировой рынок этих металлов. Такое требование связано с необходимостью обеспечить бесперебойные поставки для европейского высокотехнологичного производства и китайского филиала компании Nexperia, который сталкивается с трудностями в поставках чипов.

По словам источников издания, Брюссель и Пекин в настоящее время находятся на этапе подготовки соглашения о единой процедуре лицензирования экспорта редкоземельных металлов. После нововведений срок действия лицензии для компаний может увеличиться до одного года, если экспортируемая продукция не предназначена для военных целей. На данный момент лицензии в связи с ужесточением китайского экспортного контроля выдаются только на три месяца.

Достигнутый прогресс стал итогом нескольких месяцев сложных переговоров, начавшихся после объявления Пекином в апреле о новых требованиях к экспорту редкоземельных элементов.

