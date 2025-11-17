«Покупают войну»: военные расходы Европы выросли на 83%

Мировые военные расходы демонстрируют рекордный с момента окончания холодной войны рост. При этом с 2015 года в Европе они увеличились на 83%. Об этом со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) пишет Politico.

Так, в 2024 году общемировые оборонные расходы выросли на 9,4% и достигли самого высокого показателя, когда-либо зафиксированного SIPRI. Оборонный бюджет Китая вырос на 7% в период с 2023 по 2024 год. Россия нарастила оборонные расходы на 38%, а Европа в 2024 году - на 17%.

На этом фоне Организация экономического сотрудничества и развития сообщила о сокращении в 2024 году официальной помощи на 9% и прогнозирует ее дальнейшее уменьшение и в этом году, вплоть до 17%.

«Впервые за почти 30 лет Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты сократили помощь. Если они продолжат объявленные сокращения в 2025 году, это будет первый случай в истории, когда все четыре страны одновременно сокращают помощь два года подряд», - отметили в организации.

Также сокращается и дипломатический корпус. Здесь «задает тон» президент США Дональд Трамп, обратило внимание издание.

«Одним из аргументов в пользу приоритета обороны перед финансовой помощью или дипломатией является то, что военная мощь является сдерживающим фактором», - отмечается в статье.

Страны намерены и дальше увеличивать свои расходы на военные нужды, пишет издание. В частности, в Швеции оборонный бюджет должен вырасти на 18% в период с 2025 по 2026 год, правительство страны назвало такое решение «историческим» инвестиционным планом.

Таким образом, мировые лидеры «продают мир, покупая войну», констатировали журналисты.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны США будет переименовано в «министерство войны». По подсчетам NBC, эта инициатива может стоить бюджету страны 2 миллиарда долларов.

А в Польше нашли оправдание большим расходам на оборону. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша вкладывает деньги в армию, так как может стать «следующей после Украины».