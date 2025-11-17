Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил «РИА Новости» о возможности нормализации российско-германских отношений через реализацию проекта «Северный поток — 2».

Свое мнение политик высказал на полях международного симпозиума «БРИКС-Европа», прошедшего на федеральной территории Сириус.

«Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого сотрудничества станет «Северный поток 2», — отметил Нимайер.

Он подчеркнул, что Германия должна пересмотреть подход к обеспечению энергетической безопасности, поскольку Россия на протяжении десятилетий оставалась надежным поставщиком ресурсов.

Эксперт обратил внимание на экономические трудности, с которыми столкнулась немецкая промышленность в условиях энергетического кризиса. По его словам, выход из сложившейся ситуации возможен только через восстановление конструктивного диалога с Москвой. Нимайер назвал российско-германский газопроводный проект лучшим мирным инструментом для нормализации двусторонних отношений.

Международный симпозиум «БРИКС-Европа» состоялся 15 ноября при участии парламентариев, общественных деятелей и экспертов из стран БРИКС и европейских государств. Основной темой обсуждения стали перспективы сближения позиций на международной арене и поиск путей конструктивного взаимодействия.